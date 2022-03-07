Украина: гуманитарные коридоры так и не открылись

Боевые действия на территории Украины 7 марта продолжались с меньшим накалом - все ждали открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из осажденных городов. К сожалению, надежды на вывод горожан оказались напрасными: вопреки предварительным соглашениям украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины. На международных рынках бушевал шторм: абсолютным его пока назвать нельзя, поскольку потенциал роста цен на главные энергетические товары огромен. Европейские правительства с тревогой ждут следующих торгов и в заявлениях даже зазвучали примиренческие нотки.

Накануне и Москва, и Киев объявили, что открытие гуманитарных коридоров согласовано, и уже в понедельник мирные жители Харькова, Мариуполя, Сум, а также ряда других городов смогут эвакуироваться. В 10 утра российская сторона подтвердила прекращение огня и открытие дорог на выезд из осажденных населенных пунктов. Сразу же вслед за этим прозвучало заявление украинской стороны: Ирина Верещук объявила российский вариант эвакуации неприемлемым - гуманитарные коридоры так и не были открыты. В Харькове местным жителям рассылали СМС с предупреждением, что режим тишины соблюдаться не будет. Мэр города Сумы также предупредил, что украинская армия прекращать огонь не намерена. В Сумах до сих пор остаются десятки иностранных студентов, они сегодня провели акцию протеста, требуя от властей не превращать их в заложники.

Жители Ирпеня оказались теми немногими, кому удалось эвакуироваться. Но выехать из осажденных городов не самая серьезная проблема. На дорогах, которые ведут к западной границе Украины, выставлены десятки КПП, многие из которых не подчиняются ни военным, ни гражданским властям. В киевских соцсетях сообщают, что дорога во Львов может занять двое суток: при этом рискнувший столкнется со значительной опасностью быть ограбленным и даже убитым. За переправку в мирную Молдову требуют от киевлян до 10 тысяч евро - в этом случае беженцам обеспечивают вооруженное сопровождение.

Украину покинули 1,7 млн человек

По данным международных агентств, Украину покинул 1 миллион 700 тысяч человек: большинство, (около миллиона) пока остановились в Польше, четверть миллиона - в Молдове. До Германии добрались чуть более 50 тысяч. Новый миграционный кризис при этом обещает стать серьезной, но, вполне вероятно, не главной проблемой Европы.





Минувшим днем побили все рекорды биржевые котировки на газовые фьючерсы: тысячу кубометров с поставкой в апреле продавали за 3 800 долларов. Затем цены несколько снизились, но никто на этот счет не обманывается: впереди новые рекорды. Госсекретарь США Блинкен сегодня отправился в турне по Прибалтике. В Вильнюсе он со своим литовским коллегой потребовал от Европы полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Эта идея не встречает у европейцев бурного одобрения.

Это плохо для Германии, но не для Соединенных Штатов, которые боролись против трубопроводов с самого начала. Они, в частности, хотели бы продавать в Европу свой фрекинговый газ, а его добыча наносит огромный ущерб окружающей среде. Для США Россия - конкурент на газовом рынке, но смена поставщика обещает серьезные проблемы для немецкой промышленности, для немцев вообще, поскольку означает резкий рост цен. Михаэль Борхманн, сотрудник правительства земли Гессен (Германия)

Энергетический кризис ударил по Европе

В Западной Европе резкий рост цен уже вполне зримо обнаруживается на заправках: в Германии с Италией цены на горючее перевалили за два евро и продолжают уверенно расти. Сначала министр финансов Германии, а затем и бундесканцлер выступили с заявлениями по поводу импорта российских углеводородов: нефть и газ должны быть выведены из-под санкций, поскольку речь идет об энергобезопасности Европы. На то, чтобы не избавиться, но хотя бы сократить зависимость ФРГ и Италии от российских поставок, потребуются годы, которых, похоже, нет: сбить панические ожидания трейдеров способны только закупки дополнительных объемов углеводородов, но это вряд ли возможно в условиях санкций против банков и ареста государственного имущества России. Впрочем, и энергокризис не главная беда.

Голод и глобальный дефицит продовольствия неизбежны

Многим государствам Азии и Африки угрожает самый натуральный голод, а Евросоюзу - продовольственный дефицит.

Ливан импортирует из Украины 80 процентов потребляемого зерна. В год нам нужно более 6 тысяч тонн и более 5 тысяч - зерно украинское. Остальное из России, Молдовы, Румынии. Эти объемы необходимо срочно заместить, но на планете свободное, незаконтрактованное предложение отсутствует. Ахмед Хотеит, глава синдиката торговцев зерном (Ливан)

Эксперты Всемирной продовольственной программы сообщают, что дефицит может сказаться как раз на торговле теми товарами, которые являются "пищей бедных".

Конфликт между Украиной и Россией протекает не в вакууме. Уже ковидный кризис вызвал резкий рост цен на продовольствие. Нынешние события резко обострили проблему. Сегодня около 30 % пшеницы поступает на мировой рынок из двух этих стран. Кроме того, 20 % кукурузы и 80 % подсолнечного масла. Есть опасность глобального продовольственного кризиса. Ариф Хуссейн, главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН