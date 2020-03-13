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Украина и Чехия закрывают границы

Коронавирус может отступить уже в июне, считают китайские ученые. Но это в том случае, если будут соблюдаться защитные и профилактические мероприятия. К тому же по расчетам специалистов заболеваемость коронавирусом должна снизиться с наступлением теплых месяцев.

Украина закрывает въезд для иностранцев

Тем временем Украина приняла решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Меры начнут действовать уже в это воскресенье. Гражданам Украины рекомендуется воздержаться от любых поездок за границу.

Чехия закрывает границы

Закрывает границы и Чехия. Запрет на въезд и выезд начнет действовать с понедельника.

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