Украина и Чехия закрывают границы

Коронавирус может отступить уже в июне, считают китайские ученые. Но это в том случае, если будут соблюдаться защитные и профилактические мероприятия. К тому же по расчетам специалистов заболеваемость коронавирусом должна снизиться с наступлением теплых месяцев.



