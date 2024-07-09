Украина и Польша подписали новое соглашение о взаимной безопасности сроком на 10 лет

Украина еще больше втягивает Польшу в конфликт. Накануне саммита НАТО Варшава и Киев подписали новое соглашение о взаимной безопасности сроком на 10 лет. Согласно документу, будет создано добровольческое военное подразделение из граждан Украины, проживающих в ЕС.

Предполагается, что военную подготовку они пройдут на территории Польши. Однако сам механизм набора добровольцев договором не предусматривается. В нем также есть пункт, разрешающий польским силам сбивать ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины.