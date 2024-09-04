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Украина исключит часть границы с Беларусью из зоны отчуждения ЧАЭС

Украинские власти решили исключить участок границы с Беларусью из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. По сообщениям МВД Украины, на такой шаг пошли, чтобы усилить оборону и контроль за пограничной областью.

В частности, речь идет о 50-метровой полосе вдоль границы с Беларусью, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Эта территория находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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