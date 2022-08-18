Украина хочет обстрелять Запорожскую АЭС во время визита главы ООН

Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.



Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил журналистамофициальный представитель МинобороныРФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", - заявил он.