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Украина хочет обстрелять Запорожскую АЭС во время визита главы ООН
Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил журналистамофициальный представитель МинобороныРФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", - заявил он.
Фото:pixabay.com
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