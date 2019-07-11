Украина хочет сделать из Чернобыльской зоны туристический объект, а также предоставить возможность странам ЕС и НАТО проводить там учебно-тренировочные мероприятия по ликвидации аварий. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ о развитии Чернобыльской зоны отчуждения. В зоне будет создан зеленый коридор, новые туристические маршруты, в том числе водные. Отменят и запреты на видеосъемку. Владимир Зеленский заявил, что пора превратить зону отчуждения в научный и туристический магнит как один из символов новой Украины.