Блумберг сообщает, что Украина хочет созвать второй "мирный саммит" - теперь с участием России - до выборов в США в ноябре. Такая спешка, как отмечается, вызвана страхом победы Трампа, который уже не раз обещал положить конец боевым действиям.



Напервом саммите мира вШвейцарии собрались представители более чем 90 стран. Однако без участия Москвы он был обречен на провал. Впрочем и сейчас, как заявили в МИД России, страна не намерена участвовать ни в каких "мирных" мероприятиях, инициированных Западом и Киевом. Потому как с содержанием подобного саммита все уже понятно, включая прежнюю риторику на проталкивание тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского".