Украина лишилась дополнительной военной помощи от Германии

Киев лишился почти 4 миллиардов евро военной помощи из Германии из-за внутренних споров. По данным СМИ, запрос Министерства обороны на "дополнительные расходы" предназначенные для поддержки Украины, включая закупку запчастей, артиллерийских боеприпасов, дронов и бронетехники, был перенаправлен на другие цели.



При этом в Минфине подчеркнули, что изучат предоставление дополнительных средств, если получат "конкретный и прозрачный запрос". Эксперты считают, что виноват в случившемся канцлер Шольц, так как его офис заблокировал обращение Минобороны за финансированием в Минфин.