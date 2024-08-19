3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украина лишилась дополнительной военной помощи от Германии
Киев лишился почти 4 миллиардов евро военной помощи из Германии из-за внутренних споров. По данным СМИ, запрос Министерства обороны на "дополнительные расходы" предназначенные для поддержки Украины, включая закупку запчастей, артиллерийских боеприпасов, дронов и бронетехники, был перенаправлен на другие цели.
При этом в Минфине подчеркнули, что изучат предоставление дополнительных средств, если получат "конкретный и прозрачный запрос". Эксперты считают, что виноват в случившемся канцлер Шольц, так как его офис заблокировал обращение Минобороны за финансированием в Минфин.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов