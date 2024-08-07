Одной из точек напряженности все еще остается Украина. Официальный Киев стремительно меняет риторику в пользу завершения конфликта. С повестки пропали тезисы о границах 1991 года, а Зеленский в интервью французскому изданию назвал отказ от потерянных территорий лишь очень сложным вопросом. Под это подводят и цифры украинской социологии, которые, мягко говоря, существенно занижены, но все же показательны.





Большинство опрошенных украинцев (57 %) выступили за начало переговоров с Россией.Против высказалось 38 % респондентов. Украинские политологи отмечают, что такие же цифры общественного мнения были в первые месяцы после начала конфликта. Тогда действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил в Киев и запретил договариваться с Россией. Для срыва диалога была организована Буча. И вот в связи с этим возникает закономерный вопрос. Как далеко продвинется новая волна миротворческой риторики и будет ли очередной звонок? Об этом рассказал военный историк Сергей Переслегин.

Я ожидаю последней попытки Украины начать наступление. Для этого наступления Украина создала новые бригады с помощью фактически тотальной мобилизации. У них появляется очень приличный блок новой авиации. Да, это не абсолютное оружие, но это около 80 достаточно новых самолетов, которые, разумеется, ситуацию в воздухе изменят. Украинцы рассчитывают получить, если не господство в воздухе, то нейтрализацию господства в воздухе России. Сергей Переслегин, военный историк, научный руководитель проекта "Социософт" (Россия)

Также эксперт отметил, что можно ожидать в августе - начале сентября от Украины большое наступление дронами на Россию: "После этого наступления по-любому должны будут начаться переговоры о мире, так или иначе. Если это наступление Украины провалится, что произойдет с вероятностью в 90 %, украинский фронт рухнет. Если это наступление будет иметь успех, у Украины будет надежда на относительно вменяемый мир для себя".

По словам эксперта, идея референдума, предложенная Зеленским, - довольно приличный и неплохой ход для решения внутриполитических проблем. В течение долгого времени мирные переговоры были запрещены в Украине законодательно - и вообще переговоры с Россией, и конкретно с Путиным. "Теперь, чтобы эти переговоры вести, необходимо каким-то образом снять запрет. Причем обратите внимание на позицию России. Она не пойдет на переговоры до того момента, пока не будет снят этот запрет", - подчеркнул Сергей Переслегин.

На вопрос о том, как изменят ситуацию поставки самолетов F-16 в Украину, эксперт ответил так: "Разворачивается достаточно опасная история с передачей F-16 на Украину. Причем речь идет о том, что в Украине будет передано довольно много F-16. А по последним данным, которые есть у меня, речь идет о 84 машинах. Украина, подвергающаяся непрерывным воздушным ударам, инфраструктуры для базирования такого количества F-16 просто не имеет. Будет принято решение, что большая часть этих самолетов будет базироваться на аэродромах Восточной Европы. То есть на польских и румынских. Но размещение на своих аэродромах самолетов, которые будут носить удары по российской территории, - это уже выход за пределы даже не воюющего государства. С точки зрения любого права эти аэродромы являются законной военной целью России, достать их Россия может".