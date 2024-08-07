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Украина меняет риторику в пользу мира. Что это - шаг к завершению конфликта или затишье перед новой "Бучей"?
Одной из точек напряженности все еще остается Украина. Официальный Киев стремительно меняет риторику в пользу завершения конфликта. С повестки пропали тезисы о границах 1991 года, а Зеленский в интервью французскому изданию назвал отказ от потерянных территорий лишь очень сложным вопросом. Под это подводят и цифры украинской социологии, которые, мягко говоря, существенно занижены, но все же показательны.
Большинство опрошенных украинцев (57 %) выступили за начало переговоров с Россией.Против высказалось 38 % респондентов. Украинские политологи отмечают, что такие же цифры общественного мнения были в первые месяцы после начала конфликта. Тогда действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил в Киев и запретил договариваться с Россией. Для срыва диалога была организована Буча. И вот в связи с этим возникает закономерный вопрос. Как далеко продвинется новая волна миротворческой риторики и будет ли очередной звонок? Об этом рассказал военный историк Сергей Переслегин.
Я ожидаю последней попытки Украины начать наступление. Для этого наступления Украина создала новые бригады с помощью фактически тотальной мобилизации. У них появляется очень приличный блок новой авиации. Да, это не абсолютное оружие, но это около 80 достаточно новых самолетов, которые, разумеется, ситуацию в воздухе изменят. Украинцы рассчитывают получить, если не господство в воздухе, то нейтрализацию господства в воздухе России.
Также эксперт отметил, что можно ожидать в августе - начале сентября от Украины большое наступление дронами на Россию: "После этого наступления по-любому должны будут начаться переговоры о мире, так или иначе. Если это наступление Украины провалится, что произойдет с вероятностью в 90 %, украинский фронт рухнет. Если это наступление будет иметь успех, у Украины будет надежда на относительно вменяемый мир для себя".
По словам эксперта, идея референдума, предложенная Зеленским, - довольно приличный и неплохой ход для решения внутриполитических проблем. В течение долгого времени мирные переговоры были запрещены в Украине законодательно - и вообще переговоры с Россией, и конкретно с Путиным. "Теперь, чтобы эти переговоры вести, необходимо каким-то образом снять запрет. Причем обратите внимание на позицию России. Она не пойдет на переговоры до того момента, пока не будет снят этот запрет", - подчеркнул Сергей Переслегин.
На вопрос о том, как изменят ситуацию поставки самолетов F-16 в Украину, эксперт ответил так: "Разворачивается достаточно опасная история с передачей F-16 на Украину. Причем речь идет о том, что в Украине будет передано довольно много F-16. А по последним данным, которые есть у меня, речь идет о 84 машинах. Украина, подвергающаяся непрерывным воздушным ударам, инфраструктуры для базирования такого количества F-16 просто не имеет. Будет принято решение, что большая часть этих самолетов будет базироваться на аэродромах Восточной Европы. То есть на польских и румынских. Но размещение на своих аэродромах самолетов, которые будут носить удары по российской территории, - это уже выход за пределы даже не воюющего государства. С точки зрения любого права эти аэродромы являются законной военной целью России, достать их Россия может".
Как экологическая повестка позволяла обеспечивать технологическое доминирование Запада? Почему Ближний Восток выходит на новый виток эскалации? Референдум Зеленского - шаг к миру или забалтывание времени перед новой "Бучей"? Об этом и не только смотрите в проекте "Тренды".
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