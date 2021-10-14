Украина, Молдова, Великобритания, Литва стараются избежать катастрофического энергокризиса

Разочарованные экономической политикой украинцы готовы встать под любые знамена. Говорят факты: отечественная промышленность на грани катастрофы из-за топливного кризиса. Более 90 % промышленных предприятий страны, которые используют природный газ, рискуют стать убыточными.

Почти половина опрошенных компаний планируют остановить производство или сократить его, если цена на газ останется на уровне октября или вырастет. Под ударом в первую очередь химическая, стекольная отрасли и сельхозпереработка.

А. Кучеренко: Украину ждет энергетический коллапс

Да и на случай пиковых нагрузок своих топливных ресурсов у Украины не хватает: электростанции страны крайне изношены и гарантировать их бесперебойную работу никто не может. От приемлемого по цене российского газа отказались, придется обращаться за помощью к Беларуси, - уверен депутат Алексей Кучеренко.

Молдова надеется избежать катастрофического энергокризиса

В соседней Молдове из-за чрезвычайной ситуации с поставками газа ввели режим специальной готовности. У страны есть контракт с российским "Газпромом", но он действует только до конца октября: если его продлят, цена поставок будет учитывать европейские биржевые котировки. Стоимость в 1 200 долларов за тысячу кубов Молдове не одолеть. Спотовые цены гарантируют Молдове экономическую катастрофу и коллапс в социальной сфере.

Веерные отключения энергопоставщиков

Еще две британские энергетические компании объявили о банкротстве.













Рекордные цены на природный газ убрали с британского энергетического рынка уже 11 игроков. Новоявленными банкротами стали предприятия Colorado Energy и Pure Planet. Их клиентская база достигала в сумме 250 тысяч человек.

Энергошторм с ростом цен в Литве

Для жителей Литвы отопление этой осенью подорожает на 30 %, в Вильнюсе - на все 60.

Кроме того, из-за роста цен на топливо крупнейший в Прибалтике производитель азотных удобрений, литовский завод Achema, сократил производство и отправил треть сотрудников в простой.