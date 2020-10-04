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Украина может отменить выплаты пенсий через 15 лет

Неожиданное заявление премьер-министра страныпрозвучало во время выступления на лекции Львовского политехническогоуниверситета. Денис Шмыгаль объяснил, что к отмене социальных выплат приведетизменение демографического состава общества, из-за которого у государства небудет денег на пенсии. В скором времени на одного работающего украинца будутприходиться по два пенсионера, вследствие чего придется вдвое увеличить налоги, аэто невозможно.

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