Украина может отменить выплаты пенсий через 15 лет

Неожиданное заявление премьер-министра страныпрозвучало во время выступления на лекции Львовского политехническогоуниверситета. Денис Шмыгаль объяснил, что к отмене социальных выплат приведетизменение демографического состава общества, из-за которого у государства небудет денег на пенсии. В скором времени на одного работающего украинца будутприходиться по два пенсионера, вследствие чего придется вдвое увеличить налоги, аэто невозможно.