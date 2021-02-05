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Украина на пороге энергетического кризиса
Украина стоит на пороге энергетического коллапса, предупреждает депутатВерховной рады Левочкин. В последние дни страна столкнулась с резкимсокращением запасов угля (они сейчас составляют лишь 50 % от нормы). В средупроизошла аварийная остановка энергоблоков на двух ТЭС - Запорожской и Кураховской.Украина уже обращалась к Беларуси с просьбой об экстренных поставкахэлектричества. В Киеве прогнозируют, что в течение ближайшей недели странепотребуются ежедневные поставки из Беларуси в объеме до 3 ГВт в час. Кпроблемам логистическим добавились погодные. Накануне из-за сильного ветраостались без электричества две сотни украинских населенных пунктов.
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