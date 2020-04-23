Украина на последнем месте в Европе по количеству тестирования населения на коронавирус

В Украине с начала эпидемии и по состоянию на 22 апреля было сделано 67 520 тестов. Об этом сообщает портал Worldometers. В среднем в расчете на один миллион населения в Украине делают 1 544 теста. Это самый низкий показатель среди стран Европы.По приведенным на портале данным, больше всего тестов (на 1 млн населения) среди европейских стран делают в Исландии - 130 312. Затем следуют Фарерские острова - 128 318 и Гибралтар с показателем в 59 957. Соседство Украине по количеству проведенных тестов населения составляют Албания (2 178) и Молдова (2 916).Беларусь в списке европейских стран занимает уверенную середину с 12 165 тестами на 1 млн населения. К слову, в Великобритании этот показатель 8 248, во Франции - 7 103, в Польше - 6 310. В США проводится 13 067 тестов на 1 млн населения.

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