Украина: на закупку недостающего газа требуется $4,5 млрд

Понадобятся дополнительные объемы газа Украине. Страна входит в отопительный сезон с дефицитом в 4 миллиарда кубометров: в хранилищах запасено лишь 15 миллиардов из необходимых 19. "Нафтогаз" уже объявил, что на закупку ему придется потратить 4,5 миллиарда долларов - это втрое больше, чем, например, месяц тому назад. Взять необходимые деньги неоткуда, поэтому значительную часть суммы придется изъять у оператора газотранспортной системы. То есть воспользоваться средствами, которые обеспечивают стабильность инфраструктуры для перекачки углеводородов. Гражданам тем временем обещают рост тарифов на десятки процентов: кубометр газа для рядового украинца будет стоить около полутора доллара.