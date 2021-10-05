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Украина: на закупку недостающего газа требуется $4,5 млрд
Понадобятся дополнительные объемы газа Украине. Страна входит в отопительный сезон с дефицитом в 4 миллиарда кубометров: в хранилищах запасено лишь 15 миллиардов из необходимых 19. "Нафтогаз" уже объявил, что на закупку ему придется потратить 4,5 миллиарда долларов - это втрое больше, чем, например, месяц тому назад. Взять необходимые деньги неоткуда, поэтому значительную часть суммы придется изъять у оператора газотранспортной системы. То есть воспользоваться средствами, которые обеспечивают стабильность инфраструктуры для перекачки углеводородов. Гражданам тем временем обещают рост тарифов на десятки процентов: кубометр газа для рядового украинца будет стоить около полутора доллара.
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