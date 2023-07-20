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Украина начала применение кассетных боеприпасов против российских сил

"Украина начала применять переданные США кассетные боеприпасы,- пишет The Washingtоn Post , - по российским силам на юго-востоке Украины,чтобыразрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление". То есть, на запорожском направлении.

Также издание предполагает, что кассетные боеприпасы будутприменяться в районе Артемовска. Ранее российская сторона предупредила, что вслучае применения ВСУ данных снарядов предпримет адекватные ответные меры.

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