Украина начала применение кассетных боеприпасов против российских сил

"Украина начала применять переданные США кассетные боеприпасы,- пишет The Washingtоn Post , - по российским силам на юго-востоке Украины,чтобыразрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление". То есть, на запорожском направлении.