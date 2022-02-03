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Украина начала применять полученное от стран Запада оружие
Украина уже применила поставленное Западом оружие - об этом сообщили в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Натовскими боеприпасами калибром 60 миллиметров была обстреляна подстанция в населенном пункте Оленовка. Раньше такого оружия украинские вооруженные силы не использовали.
Накачка страны западным оружием ведется с 2014 года. Страны НАТО во главе с США поставляют вооружения и инструкторов для Киева, что прямо нарушает минские соглашения. В военных поставках участвуют кроме США, Великобритания, Канада, Франция, страны Балтии, Польша, Румыния и ряд других государств.
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