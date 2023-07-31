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Украина начнет переговоры с США, а Британия обучает ВСУ для захвата Крыма

Украина, не получив приглашения вступить в НАТО, надеется хоть как-то обеспечить свою безопасность. В том числе при помощи заключения двусторонних договоров, закрепляющих обязательства помогать Киеву в случае нападения. В офисе Зеленского заявили о начале переговоров с США по гарантиям безопасности. Предполагается, что пройдут они уже на этой неделе.

Ранее Вашингтон заявлял, что готов предоставить Киеву гарантии безопасности "по типу Израиля".

А Великобритания готовит ВСУ к вторжению в Крым, сообщает DailyExpress.Более двух тысяч украинских солдат прибыли в военный лагерь в Дартмуре для участия в специальных учениях. Как отмечается, британские пехотинцы будут заниматься подготовкой "элитной" бригады к захвату Крымского полуострова вплоть до наступления Рождества.

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