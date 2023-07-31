3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украина начнет переговоры с США, а Британия обучает ВСУ для захвата Крыма
Украина, не получив приглашения вступить в НАТО, надеется хоть как-то обеспечить свою безопасность. В том числе при помощи заключения двусторонних договоров, закрепляющих обязательства помогать Киеву в случае нападения. В офисе Зеленского заявили о начале переговоров с США по гарантиям безопасности. Предполагается, что пройдут они уже на этой неделе.
Ранее Вашингтон заявлял, что готов предоставить Киеву гарантии безопасности "по типу Израиля".
А Великобритания готовит ВСУ к вторжению в Крым, сообщает DailyExpress.Более двух тысяч украинских солдат прибыли в военный лагерь в Дартмуре для участия в специальных учениях. Как отмечается, британские пехотинцы будут заниматься подготовкой "элитной" бригады к захвату Крымского полуострова вплоть до наступления Рождества.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП