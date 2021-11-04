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Украина намерена пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Украина намерена пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. Соответствующие рекомендации правительству утвердил Комитет Верховной рады. Глава комитета признал, что экономическая часть соглашения оказалась не выгодна Украине. Дело в том, что за время его действия страна не смогла компенсировать ущерб от потери российского рынка. В то же время ЕС получил возможность субсидировать экспорт своих товаров в Украину, что привело к вытеснению украинской продукции с внутреннего рынка. Введение Брюсселем "углеродного налога" ограничило выдачу разрешений для украинских автоперевозчиков на транспортировку в европейские страны. Также вызывают сомнения вопросы по локализации, мораторию на экспорт леса-кругляка и другим мерам экономической политики в Украине. Возможность пересмотра соглашения открывается в текущем году, спустя 5 лет после вступления его в силу.
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