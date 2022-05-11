Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу через станцию Сохрановка

Оператор газотранспортной системы Украинызаявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию Сохрановка из-за потери контроля за компрессорной станцией в Луганской области. Сохрановка используется для транзита почти трети российского газа, который качает нефть через украинскую территорию в страны Европы. При этом в российском Газпроме не видят препятствий для продолжения транспортировки. В руководстве компании сообщили, что каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора не получали.