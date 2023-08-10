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Украина направила Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов
Украина направила Пентагону первый доклад о применении в боевых действиях кассетных боеприпасов, сообщает CNN. В отчете - информация о количестве выпущенных снарядов, а также числе уничтоженных целей. О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля. Запрещенное Конвенцией ООН вооружение передано Вашингтоном под предлогом нехватки обычных снарядов. Киев, в свою очередь, обещал применять кассетные боеприпасы только там, "где нужно". Результатом стала смерть российского журналиста и неоднократный обстрел гражданского населения ДНР.
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