Украина направила Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов

Украина направила Пентагону первый доклад о применении в боевых действиях кассетных боеприпасов, сообщает CNN. В отчете - информация о количестве выпущенных снарядов, а также числе уничтоженных целей. О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля. Запрещенное Конвенцией ООН вооружение передано Вашингтоном под предлогом нехватки обычных снарядов. Киев, в свою очередь, обещал применять кассетные боеприпасы только там, "где нужно". Результатом стала смерть российского журналиста и неоднократный обстрел гражданского населения ДНР.