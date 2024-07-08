Украина напугана возможным возвращением Трампа

За предвыборной гонкой в США с особым вниманием следят в "незалежнай". Киев напуган возвращением Трампа. New York Times сообщает, что Украина, выживание которой зависит от американской военной помощи, уже давно пытается сохранить поддержку Киева со стороны обеих партий. Но сейчас добиваться этого особенно труднос учетом возросших шансов того, что Трамп вернется в Белый дом.