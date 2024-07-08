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Украина напугана возможным возвращением Трампа
За предвыборной гонкой в США с особым вниманием следят в "незалежнай". Киев напуган возвращением Трампа. New York Times сообщает, что Украина, выживание которой зависит от американской военной помощи, уже давно пытается сохранить поддержку Киева со стороны обеих партий. Но сейчас добиваться этого особенно труднос учетом возросших шансов того, что Трамп вернется в Белый дом.
Тем временем украинские СМИ сообщают, стране зимой может не хватить электричества даже для водоснабжения и отопления. Страна потеряла более половины мощностей по производству электроэнергии. Проблемы ощущаются уже сегодня. Так по всей стране практикуют стабилизационное отключение света.
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