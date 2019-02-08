Украина. Национальный рекорд по количеству претендентов на пост президента за всю историю

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Это новый национальный рекорд по количеству претендентов на главный пост за всю историю. Так что, требование Юлии Тимошенко снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко не услышали. Теперь украинцы смогут выбирать из двух Тимошенко.

Рекордное число претендентов политологи объясняют тем, что большинство из них готовится к осенним выборам в Верховную раду. А на президентские выборы Москва не будет направлять своих наблюдателей, официально объявил МИД России. Решение принято, исходя из соображений безопасности российских представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ.