Украина не станет членом Североатлантического альянса в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает БЕЛТА со ссылкой наТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии принял участие в двухдневном совещании с коллегами из государств НАТО в Брюсселе. По итогам встречи он сообщил, что союзники по НАТО ясно дали понять, что не может идти и речи о том, чтобы Украина в нынешних обстоятельствах стала членом альянса.