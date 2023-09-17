Украина не выпускает людей, снятых с воинского учета

Тотальная мобилизация по-украински. Местные СМИ сообщают, что пограничники Незалежной перестают выпускать из страны гражданских лиц призывного возраста, которые сняты с воинского учета. Так, по данным правозащитников, уже зафиксирован первый случай на украинско-польском рубеже. Уточняется, что людей стали разворачивать и отправлять на повторную медкомиссию в военкомат.