По объективным оценкам, в этом году урожай со щедрых украинских земель сократится почти в два раза - посевную кампанию начали намного позже срока, а из-за нехватки техники еще неизвестно, как удастся собрать выращенное. В лучшем случае закрома заполнят на 48,5 млн тонн. Хотя еще в прошлом году украинцы собрали 85 млн тонн зерна. Страна занимала шестое место в мире по экспорту пшеницы. Правда, киевские чиновники рапортуют об "успешном" ходе нынешней кампании. Однако случайно прилетело разоблачение. Компания Maxar на основе анализа спутниковых снимков украинских угодий обнаружила, что местные аграрии засеяли на 30 % площадей меньше, чем в прошлом году. Прогноз по урожаю пшеницы - минус 54 %.