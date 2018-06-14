Украина обманывает Международный валютный фонд - такое заявление сделали депутаты Верховной рады от партий "Народный фронт" и "Самопомощь". Сегодня в стране вступает в силу закон об антикоррупционном суде, который является требованием МВФ для предоставления очередного транша кредита. Одна из статей закона сфальсифицирована Петром Порошенко - утверждают депутаты. Речь идет о пункте, по которому все дела Национального антикоррупционного бюро Украины, к рассмотрению которых уже приступили в общих судах первой инстанции, будут завершены там же, а не в апелляционной палате. Однако Верховная рада за это не голосовала. "Процесс борьбы с коррупцией - всего лишь имитация”, - считают депутаты.