Украина обратилась за вакциной к Китаю

Пока Европа прививается, Украина ищет вакцину, которая позволила бызащитить граждан от коронавируса. От российской "Спутник V"страна отказалась после того, как посол США категорически запретил этотпрепарат покупать. Из Европы поставки пока не обещают: свободная вакцина тампоявится, видимо, не раньше 22 года. В этой связи официальный Киев обратился запомощью к Китаю: там тоже разработаны сразу несколько вакцин.