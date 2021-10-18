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Украина объявила аукцион на доступ к белорусской энергии
Голод не тетка, энергетический в том числе. Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Беларуси. По информации украинского издания "Экономическая правда", на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью. Результаты аукциона опубликуют 29 октября. Ровно за два дня до истечения срока киевского политического моратория на импорт белорусской электроэнергии. Словом, как бы Украина не кичилась своими прозападными устремлениями, согревать население будет за счет электричества от белорусских соседей.
Тарифный геноцид против украинцев
Накануне в Киеве несколько сотен человек вышли на акцию протеста из-за постоянного роста цен на услуги ЖКХ. Митингующие называют ситуацию тарифным геноцидом и призывают власти принимать срочные меры, пока энергетический кризис целиком не захлестнул страну. Коммуналка все сильнее бьет по кошельку граждан, поэтому зима для "незалежнай" гарантированно будет непростой.
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