Украина объявила аукцион на доступ к белорусской энергии

Голод не тетка, энергетический в том числе. Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Беларуси. По информации украинского издания "Экономическая правда", на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью. Результаты аукциона опубликуют 29 октября. Ровно за два дня до истечения срока киевского политического моратория на импорт белорусской электроэнергии. Словом, как бы Украина не кичилась своими прозападными устремлениями, согревать население будет за счет электричества от белорусских соседей.