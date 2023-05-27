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Украина официально запросила у Германии дальнобойные ракеты, которые могут долететь до Москвы

Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, которые могут долететь до Москвы. Об этом сообщает немецкая газета. Дальность действия такого оружия до 500 километров.

В публикации отмечается: "Владимир Зеленский уже говорил об этом канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное Министерство обороны подтверждает, что Украина запросила TAURUS".

Помимо прочего, журналисты пишут, что эти ракеты могут подойти к истребителям F-16. Вот только не все верят, что Киев будет разумно использовать такое оружие.

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