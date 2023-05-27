Украина официально запросила у Германии дальнобойные ракеты, которые могут долететь до Москвы

Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, которые могут долететь до Москвы. Об этом сообщает немецкая газета. Дальность действия такого оружия до 500 километров.

В публикации отмечается: "Владимир Зеленский уже говорил об этом канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное Министерство обороны подтверждает, что Украина запросила TAURUS".