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Украина официально запросила у Германии дальнобойные ракеты, которые могут долететь до Москвы
Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, которые могут долететь до Москвы. Об этом сообщает немецкая газета. Дальность действия такого оружия до 500 километров.
В публикации отмечается: "Владимир Зеленский уже говорил об этом канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное Министерство обороны подтверждает, что Украина запросила TAURUS".
Помимо прочего, журналисты пишут, что эти ракеты могут подойти к истребителям F-16. Вот только не все верят, что Киев будет разумно использовать такое оружие.
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