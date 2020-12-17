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Украина: от кредита до кредита

От кредита до кредита - по такому принципу сегодня живет экономика Украины. Верховная рада накануне утвердила "космический" проект госбюджета на 2021 год, в котором есть "черная дыра" - более 8,5 миллиарда долларов дефицита. Не помогут ее залатать даже экстренные заимствования, зато лягут бременем дополнительной долговой нагрузки в наступающем году. На кого еще надеется Киев?

О том, что идет разбазаривание средств и обесценивание активов предприятий, догадаться несложно. Народный депутат Евгений Мураев рассказал, как грабят Украину западные так называемые партнеры руками сегодняшних властей. Зеленский думал, что он президент суверенного государства, но его посвятили в подробности.

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