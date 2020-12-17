3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украина: от кредита до кредита
От кредита до кредита - по такому принципу сегодня живет экономика Украины. Верховная рада накануне утвердила "космический" проект госбюджета на 2021 год, в котором есть "черная дыра" - более 8,5 миллиарда долларов дефицита. Не помогут ее залатать даже экстренные заимствования, зато лягут бременем дополнительной долговой нагрузки в наступающем году. На кого еще надеется Киев?
О том, что идет разбазаривание средств и обесценивание активов предприятий, догадаться несложно. Народный депутат Евгений Мураев рассказал, как грабят Украину западные так называемые партнеры руками сегодняшних властей. Зеленский думал, что он президент суверенного государства, но его посвятили в подробности.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов