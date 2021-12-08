ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украина отменяет пошлины на белорусские автобусы и грузовики

Украина отменила спецпошлины в 35 % на импорт автобусов, грузовиков и спецтехники из Беларуси. Такое решение было принято Межведомственной комиссией по международной торговле страны. Месяц назад завершилось разбирательство по иску дилеров белорусских машиностроительных предприятий к комиссии об отмене пошлины. И суд постановил отменить решение о введении пошлин. Оно действовало с 16 апреля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все