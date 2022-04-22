Украина оценила экономические потери в $550 млрд

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что более 5 миллионов украинцев хлынули в соседние европейские страны, вызвав беспрецедентный кризис.Как инициатор и крупнейший промоутер украинского конфликта, Соединенные Штаты громче всех произносят гуманитарные лозунги.Однако в США в марте въехали всего лишь 12 украинских беженцев. По сообщениям американских СМИ, тысячи украинских беженцев по-прежнему находятся на границе США и Мексики. Мы призываем Вашингтон одуматься и разобраться с этим, прежде чем указывать другим.

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая