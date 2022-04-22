3.73 BYN
Украина оценила экономические потери в $550 млрд
Киев обратился к Западу с просьбой возместить затраты на восстановление экономики.
Насчитали до семи миллиардов долларов ежемесячных расходов.
Па предположению премьер-министра Украины, ВВП страны может упасть в этом году на 30-50 %.
Однако, что американские, что европейские партнеры придерживаются исключительно военной помощи Украине.
Запад сменил оружейную стратегию помощи Украине
Причем качественно меняют номенклатуру поставляемых вооружений. Кроме очередной порции противотанковых ракет, на поле боя с Россией отправляются артиллерия, боевые машины пехоты, танки, барражирующие боеприпасы и вертолеты. Поставки должны повысить мобильность украинской армии, ее способность проводить контрнаступления и поражать российские войска на больших расстояниях. А будущая судьба Украины и украинцев в расчетах заказчиков боевых действий не значится в помине.
МИД Китая: США приняли лишь 12 украинских беженцев
Агентство ООН по делам беженцев заявило, что более 5 миллионов украинцев хлынули в соседние европейские страны, вызвав беспрецедентный кризис.Как инициатор и крупнейший промоутер украинского конфликта, Соединенные Штаты громче всех произносят гуманитарные лозунги.Однако в США в марте въехали всего лишь 12 украинских беженцев. По сообщениям американских СМИ, тысячи украинских беженцев по-прежнему находятся на границе США и Мексики. Мы призываем Вашингтон одуматься и разобраться с этим, прежде чем указывать другим.
Киев отказался открывать сегодня гуманитарные коридоры для эвакуации жителей
Киев отказался открывать сегодня гуманитарные коридоры для эвакуации жителей. Украинская сторона объяснила эту ситуацию опасностью на маршрутах движения гуманитарного транспорта. Как скоро эта проблема будет урегулирована, не уточняют.