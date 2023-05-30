В Украине идут на поводу у европейских ценностей. Отныне День Победы будет праздноваться в этой стране 8 мая. А 9 мая объявлено Днем Европы. Принятый Радой закон о переносе - попытка окончательно разорвать связи, которые украинцы сохраняют со славным советским прошлым, с победами и достижениями той эпохи. Одновременно новый закон должен стать незримой границей, которая отрежет украинцев от белорусов, русских и других народов бывшего СССР.