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Украина планирует ввести в стране режим военного положения на 60 дней

Украина в связи с ситуацией в Керченском проливе планирует ввести в стране режим военного положения на 60 дней. Вопрос, вынесенный президентом Порошенко, сегодня утром на срочной сессии рассмотрит Верховная рада.
Ночью у посольства России в Киеве собрались несколько десятков человек. Они закидывали дипмиссию через металлическую ограду дымовыми шашками. К центральному входу в посольство принесли автомобильные покрышки. На месте работает полиция Украины.

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