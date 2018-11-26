Украина планирует ввести в стране режим военного положения на 60 дней

Украина в связи с ситуацией в Керченском проливе планирует ввести в стране режим военного положения на 60 дней. Вопрос, вынесенный президентом Порошенко, сегодня утром на срочной сессии рассмотрит Верховная рада.

Ночью у посольства России в Киеве собрались несколько десятков человек. Они закидывали дипмиссию через металлическую ограду дымовыми шашками. К центральному входу в посольство принесли автомобильные покрышки. На месте работает полиция Украины.



