Украина подала заявку на вступление в Евросоюз

Пока идут переговоры, Киев ищет новые мобилизационные резервы. Президент Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в "Интернациональный легион обороны Украины". Документ вступает в силу сегодня, 1 марта, и будет действовать "на период военного положения".

Пока вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит на повестке дня, заявил накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Примечательно, что заявление Борреля прозвучало за несколько часов до того, как Зеленский подписал официальное заявление на принятие страны в Евросоюз. Тем не менее, лидеры восьми государств Восточной Европы выступили за то, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС. В числе подписавших документ президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.