Украина подводит итоги первого тура президентских выборов

Буквально в эти минуты ЦИК страны продолжает подсчитывать голоса. По данным Национального экзитпола в лидерах - два кандидата. Они же, скорее всего, и столкнутся в прямом противостоянии во втором туре. Об избирательной весне - наш политический обозреватель Алексей Волков из Киева.



Разрешилась главная интрига предвыборной кампании в Украине. Теперь официально: во втором раунде политическая схватка состоится между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Разница у кандидатов в голосах небольшая, а значит финальный тур будет предельно жестким и бескомпромиссным. Однако третий кандидат Юлия Тимошенко также заявила: результаты выборов куплены, требуем пересчета.



У кандидата Юлии Тимашенко - почти 14 % голосов. Впрочем, это все еще предварительные данные, которые поменяются вряд ли. Зато понятна явка - свыше 60 %, что выше показателя предыдущих лет. Кстати, обнаружили наблюдатели еще несколько курьезных случаев: так в Сумах избиратель пытался съесть бюллетень, а в Ровно мужчина искал на выборном участке НЛО. Нашел ли - не уточняется. В своем же большинстве жители Украины надеются, что выбор поможет стране обрести долгожданную стабильность.



Отметим, что о фальсификациях заявили еще в нескольких штабах. Что результаты за одного из кандидатов подтасованы, считает и пришедший четвертым Юрий Бойко. Остальные, уже бывшие претенденты, готовятся пытать счастье в осенних выборах в Раду или присоединиться к одному из лидеров.



И хотя окончательные результаты станут известны в течение десяти дней, кандидаты уже готовятся ко второму туру. Так кандидат Зеленский на встрече со сторонниками подчеркнул: ни с кем объединяться из политиков старой школы он не будет. "Страна посмеялась - и хватит". Такова реакция Петра Порошенко на своего соперника. Ждем 21 апреля и разрешения главного спора в Украине.