Украина получит доступ к бортовым самописцам "Боинга-737"

Группа экспертов из Канады, Украины и Ирана получит доступ к бортовым самописцам "Боинга-737", который потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана. Затем иранская сторона готова передать черные ящики отдельно Украине. "Это отвечает международным нормам", - отмечает МИД Украины. Хотя Киев требовал отдать самописцы сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования. Ранее власти Исламской Республики признали: "боинг" был сбит по ошибке. В трагедии погибли все находившиеся на борту 176 человек.