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Украина прекратила электроснабжение Запорожской АЭС
Бессильная злоба Киева. Украина полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре. Станция переведена на работу от дизель-генераторов. Несмотря на то что атомная электростанция сама вырабатывает электроэнергию, ее необходимо питать извне для поддержания безопасной работы всех систем. И когда происходит отключение от электропитания, может произойти цепная реакция, которая приведет к непоправимым последствиям. В Украине это прекрасно понимают, тем не менее пошли на то, чтобы станцию обесточить полностью.
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