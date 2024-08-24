Отсутствие реакции Евросоюза на решение Украины прекратить транзит продукции "Лукойла" через свою территорию свидетельствует о том, что Киев пошел на этот шаг по указанию Брюсселя. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.



"ЕС не защитил нашу страну, и это говорит о том, что украинское правительство получило указание из Брюсселя пойти на такой шаг", - заявил дипломат.



Он также отметил, что факт неспособности Евросоюза защитить Венгрию и Словакию от прекращения поставок российской нефти через территорию Украины свидетельствует о фатальном ослаблении объединения.



