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Украина прекратила транзит российской нефти по указанию Брюсселя - Сийярто
Отсутствие реакции Евросоюза на решение Украины прекратить транзит продукции "Лукойла" через свою территорию свидетельствует о том, что Киев пошел на этот шаг по указанию Брюсселя. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.
"ЕС не защитил нашу страну, и это говорит о том, что украинское правительство получило указание из Брюсселя пойти на такой шаг", - заявил дипломат.
Он также отметил, что факт неспособности Евросоюза защитить Венгрию и Словакию от прекращения поставок российской нефти через территорию Украины свидетельствует о фатальном ослаблении объединения.
Украина 7 июля в одностороннем порядке блокировала поставки российской нефти Венгрии и Словакии под предлогом введения санкций против "Лукойла". В свою очередь Словакия и Венгрия 22 июля обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, отметив, что Киев прямым образом нарушает соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Еврокомиссия пока не приняла никаких мер по этой ситуации.-
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