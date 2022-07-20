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Украина превратилась в полигон для тестирования западного оружия?
Украина продолжает превращаться в свалку западных вооружений. Технику стягивают со всех сторон. Круговорот финансово-военной помощи вокруг страны работает беспрерывно.
Эстония
Стало известно, что Европа выделит Эстонии около 135 миллионов евро на покупку оружия. Символично, что средства предоставят из "Европейского фонда мира". Такая "поддержка" направлена на восполнение арсенала Таллина после передачи вооружения Украине. Европейцы смогут продать эстонцам оружие, а те - передать ненужное Киеву.
То, что Украина превратилась в полигон для тестирования западного оружия, признает и сам министр обороны страны. "Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение", - накануне заявил Резников.
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