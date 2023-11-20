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Украина пригрозила исками Польше из-за блокировки границы

Ссора двух бывших друзей обрастает новыми скандалами. Киев готовит иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских дальнобойщиков. Об этом сообщили в Ассоциации международных автоперевозчиков Украины, подчеркнув - сложившаяся ситуация критическая и якобы Варшава юридически поддержит Киев в судебных тяжбах против польских забастовщиков. Сейчас же адвокаты выясняют, кто виноват и кто будет платить за этот ущерб.

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