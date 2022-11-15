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Украина приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии

Украина приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии

Украина информировала "Транснефть", что прокачка нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии остановлена. Об этом сообщает БелТАсо ссылкой на ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина. По его информации, из поступившего сообщения от Украинской стороны прокачка остановлена из-за падения напряжения.

Премьер Венгрии Виктор Орбан созывает заседание Совбеза по вопросу остановки нефтепровода.

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