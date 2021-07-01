Украина признала потерю морального превосходства. По сообщениям главы комитета Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС, стабилизация двусторонних отношений европейских стран с Москвой вызвана размыванием четкой позиции Киева, который лишился основы в виде ценностей. Пытаясь выстроить политику в угоду ЕС, украинцы растеряли свои цели и возможности. "Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года", - отметила украинский парламентарий.