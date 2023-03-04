Украина призвала ЕС отправлять по 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц

Аппетиты киевского режима все больше. Так, глава Минобороны Украины нескромно призвал страны Евросоюза отправлять по 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо Резникова. Такие меры необходимы, "чтобы восполнить критическую нехватку, которая ограничивает продвижение на поле боя", отмечается в публикации.