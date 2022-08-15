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Украина продает суверенитет за оружие
Украину продолжают накачивать оружием: Словакия объявила о передаче Киеву своих МиГ-29. Их у страны 12, но, очевидно, расстанется она не со всеми. Британия доставила в Украину новую партию своих ракетных систем залпового огня. На словах Киев поддерживают безвозмездно. Однако на Западе уже начали скупать за бесценок украинские компании. Очевидно, политики оказались в тотальной зависимости от Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Причем, как в политической, так и в экономической. Украина не может выполнять обязательства перед собственными гражданами без помощи ЕС и США, тем самым Киев полностью потерял финансовую самостоятельность.
Фото: pixabay.com
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