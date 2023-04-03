Украина продолжает уничтожать историческое наследие. Одесский вице-мэр объявил, что администрация города будет делать это с тем же варварским энтузиазмом, с каким делала это последнее время. И недавний снос памятника Екатерине II - лишь начало: местное начальство намерено переименовать 200 улиц, а также продолжить активное уничтожение монументов и памятных объектов. В целях, разумеется, декоммунизации и ликвидации имперского наследия. Одесса была основана в правление Екатерины II: как ни пытались доказать киевские историки существование на этой территории древнеукраинского города, ничего, кроме рыбацкой деревушки во тьме веков найти не удалось. Одесса стала "жемчужиной у моря" именно благодаря царизму и Советской власти об этом свидетельствуют памятники и те же названия улиц. Избавляясь от пресловутого "имперского наследия", власти города уничтожают уникальный облик города, который стяжал ему всеобщую любовь.