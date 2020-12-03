Украина рассчитывает на увеличение количества совместных учений с НАТО

Украина и страны НАТО будут активнее взаимодействовать в регионе Черного моря. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам специальной сессии НАТО по проблемам безопасности Черноморского региона.Встреча с участием глав внешнеполитических ведомств Украины и Грузии прошла в формате видеоконференции. Киев рассчитывает на увеличение количества совместных учений на своей территории. Украинская сторона в очередной раз заявила представителям страны НАТО о намерении стать членом альянса.



