Украина рассчитывает на вступление в ЕС через два года

"Мы делаем все, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это звучит очень амбициозно, но мы видим для себя срок в два года, за который мы должны пройти путь от кандидата до полноправного члена Евросоюза ... Мы хотим обеспечить полную интеграцию Украины во внутренние рынки ЕС уже сейчас, еще до вступления. На повестке дня - продолжение полного доступа украинских товаров на западные рынки. Чтобы наши предприниматели могли рассчитывать на такой доступ в ближайшие два года", - заявила она во время встречи с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации.