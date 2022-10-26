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Украина рассчитывает на вступление в ЕС через два года
Украина хочет обеспечить полную интеграцию страны во внутренние рынки Евросоюза уже сейчас, до вступления в объединение, котороеможет состояться через два года. Об этом рассказала министр экономикиУкраины Юлия Свириденко,пишет РИА Новости.
"Мы делаем все, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это звучит очень амбициозно, но мы видим для себя срок в два года, за который мы должны пройти путь от кандидата до полноправного члена Евросоюза ... Мы хотим обеспечить полную интеграцию Украины во внутренние рынки ЕС уже сейчас, еще до вступления. На повестке дня - продолжение полного доступа украинских товаров на западные рынки. Чтобы наши предприниматели могли рассчитывать на такой доступ в ближайшие два года", - заявила она во время встречи с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации.
Фото:pixabay.com
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