Украина расширила торговое эмбарго

С 10 апреля на таможенную территорию страны из России нельзя будет ввозить пшеницу, подсолнечное масло, скатерти и туалетную бумагу. Кроме того, в список запрещенных товаров включили ящики, коробки, мешки и упаковочные пакеты, инструменты для бурения и запчасти к ним, железнодорожные оси и колеса, а также проволоку из легированных сталей. Такие решения требуют особых условий.







