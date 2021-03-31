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Украина расширила торговое эмбарго

С 10 апреля на таможенную территорию страны из России нельзя будет ввозить пшеницу, подсолнечное масло, скатерти и туалетную бумагу. Кроме того, в список запрещенных товаров включили ящики, коробки, мешки и упаковочные пакеты, инструменты для бурения и запчасти к ним, железнодорожные оси и колеса, а также проволоку из легированных сталей. Такие решения требуют особых условий.



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