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Украина разместила на границе с Беларусью военнослужащих с боевым опытом
Украина разместила на рубеже с Беларусью подразделения, которые состоят из военнослужащих с боевым опытом. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ. Сергей Наев подчеркнул, что уже встретился с несущими там дежурство. И на основе своего боевого опыта они "должны посмотреть, как и что сделать, опираясь на свои оборонные позиции", когда уровень угрозы якобы увеличится. При этом сам генерал признает, что сейчас ситуация спокойная.
А вот стена, которую построила Польша на границе с Беларусью, может быть уничтожена, если поляки проголосуют за это на референдуме. Как заявил пресс-секретарь польского кабмина, воля поляков не оставит правительству выбора, так как является обязывающей.
В то же время Литва не передумала частично закрываться. К этому моменту работают всего четыре пункта пропуска из шести на границе с Беларусью. 18 августа закрыли пункты "Шумскас ("Лоша") и "Твярячус" ("Видзы").
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